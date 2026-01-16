Cosa non torna nell’indagine antitrust contro la grande distribuzione

L’indagine antitrust sul ruolo della Grande distribuzione organizzata nella filiera agroalimentare ha suscitato alcune perplessità. La valutazione del Garante della concorrenza sembra basarsi su presupposti già noti, senza offrire elementi nuovi o approfondimenti significativi. Questo approccio solleva interrogativi sulla reale capacità dell’indagine di contribuire a una comprensione più completa del settore e delle sue dinamiche.

L’indagine conoscitiva avviata dal Garante della concorrenza in merito al ruolo svolto dalla Grande distribuzione organizzata (Gdo) nella filiera agroalimentare appare come un teorema basato su un pregiudizio: difficilmente dirà qualcosa che già non sappiamo. Il punto di partenza è la constatazione che i prezzi dei beni alimentari, nel periodo che va dall’ottobre 2021 all’ottobre 2025, sono cresciuti più rapidamente dell’inflazione generale. Si tratta di un fatto meritevole di approfondimento, ma prima di balzare alle conclusioni è bene ricordare che vi sono spiegazioni ben precise se è successo: infatti, è accaduto in tutta Europa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

