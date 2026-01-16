Cosa cambia per gli studenti con il commissariamento di 4 Regioni e perché si favorisce l'abbandono scolastico

Il commissariamento di quattro Regioni italiane, tra cui Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna, a causa di ritardi nei tagli previsti dalla riforma sul dimensionamento scolastico, ha conseguenze significative per gli studenti. Queste misure possono influenzare l’organizzazione delle scuole e l’accesso all’istruzione, contribuendo indirettamente a un aumento del rischio di abbandono scolastico. È importante analizzare come tali decisioni incidano sul diritto allo studio e sulle opportunità dei giovani.

Con il commissariamento di 4 Regioni, Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna, per i mancati tagli previsti dalla riforma sul dimensionamento scolastico, il governo colpisce direttamente il diritto allo studio. Meloni (Pd) a Fanpage.it: "Avere un'autonomia scolastica ogni 1000 studenti significa avere scuole gigantesche in territori poco collegati. Così si accelerano lo spopolamento e l'impoverimento nelle regioni più povere e nelle isole".

