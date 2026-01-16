Corso di Porta Romana 7 interventi in 9 mesi | come cambierà Al via i primi lavori

A Milano, nel tratto tra corso di Porta Romana e via Vaina, sono iniziati i lavori di ristrutturazione previsti nel progetto con sette interventi distribuiti su nove mesi. Questa fase segna l'inizio di un intervento volto a migliorare la viabilità e la sicurezza dell'area. I cittadini e residenti sono invitati a seguire gli aggiornamenti e a pianificare eventuali variazioni nelle loro abitudini quotidiane durante i lavori.

Milano, 16 gennaio 2026 – Lavori al via a Milano, nel tratto compreso tra l’incrocio di corso di Porta Romana e via Vaina. L'obiettivo, fanno sapere da Palazzo Marino, è superare le barriere architettoniche per una maggiore accessibilità e migliorare la sicurezza stradale, soprattutto dei pedoni. MILANO - 27072014 - CORSO DI PORTA ROMANA 124 - OPERAI AL LAVORO PER ULTIMARE LA CHIUSURA DELLA VORAGINE CAUSATA DAL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI - FOTO FURLANNEWPRESS Cosa cambierà . Con i cantieri, spiega il Comune, saranno eliminati i gradini tra strada e marciapiedi, migliorando gli attraversamenti pedonali, incentivando il rispetto della precedenza da parte dei veicoli a favore dei pedoni, mitigando la velocità, proteggendo i marciapiedi e gli incroci dalla sosta irregolare che aumenta i rischi sulle strade. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corso di Porta Romana, 7 interventi in 9 mesi: come cambierà. Al via i primi lavori Leggi anche: Corso di Porta Romana, al via i lavori per abbattere le barriere architettoniche Leggi anche: Porta di Ponte presto cambierà faccia, via libera al progetto di restauro: la mappa degli interventi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Nuove aperture 2026 a Milano di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie; Monolocali a Milano: la mappa e la classifica dei prezzi nelle varie zone della città; Teatro a Milano, gli spettacoli da non perdere a gennaio 2026; Le sette zone di Milano dove i milanesi si sentono più in pericolo. Corso di Porta Romana, al via i lavori per abbattere le barriere architettoniche - Sono partiti in questi giorni i lavori stradali in Porta Romana, nel tratto compreso tra l’incrocio con corso di Porta Romana e via Vaina, con l’obiettivo di superare le barriere architettoniche e mig ... milanotoday.it

Milano come Barcellona: Il murale che celebra l’arte di Gaudí - Percorrendo una delle passeggiate più belle e popolari di Milano, da Crocetta lungo Corso di Porta Romana, è impossibile non notare quel palazzo dalle linee ondeggianti e tremule al civico 113. siviaggia.it

Ricalcolo percorso in corso...Per la porta invertire la direzione! - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.