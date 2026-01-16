Corsa contro il tempo | Carabinieri salvano un neonato di due mesi

Una giovane donna dell’hinterland di Avellino ha chiamato i Carabinieri di Mercogliano, segnalando che il suo neonato di due mesi si trovava in gravi condizioni durante un'auto bloccata nel traffico. In pochi minuti, l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di garantire l’assistenza necessaria, dimostrando l’importanza di una risposta rapida in situazioni di emergenza. Ecco come è avvenuto il salvataggio e il ruolo delle forze dell’ordine in questa operazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Qualche sera fa, una giovane donna dell’hinterland del capoluogo irpino, mentre si trovava in auto bloccata nel traffico di Mercogliano, ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Avellino segnalando che il figlio, un lattante di appena due mesi che aveva con sé, versava in gravi condizioni di salute e necessitava con urgenza di soccorso sanitario. Intuita immediatamente la situazione di estrema emergenza, l’operatore della Centrale Operativa ha provveduto ad allertare il servizio 118. Nello stesso frangente, l’autovettura con a bordo i genitori e il neonato si è fermata lungo la viabilità cittadina, dove una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, impegnata in un servizio di controllo della circolazione stradale, è stata avvicinata dalla donna che, visibilmente scossa, chiedeva aiuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Corsa contro il tempo: Carabinieri salvano un neonato di due mesi Leggi anche: Napoli, poliziotti salvano un neonato di 13 giorni: corsa contro il tempo tra la vita e la morte Leggi anche: Partinico, neonato non respira: la corsa contro il tempo della Polizia per salvargli la vita La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. CARABINIERI: DA SERVITORE DELLO STATO A “PREGIUDICATO”; Notte di paura a San Bartolomeo in Galdo: 80enne ritrovato vivo sotto la neve, decisivo l’intervento dei Carabinieri; I carabinieri aiutano una donna invalida a Terni per smaltire i rifiuti e a Narni Scalo salvano una trentenne che voleva gettarsi dal...; . Torre Annunziata, bimbo rischia di soffocare: salvato dai carabinieri - Piccolo di 4 anni non respira, corsa folle al pronto soccorso. lostrillone.tv

Anziano si perde nel bosco, ritrovato vivo sotto la neve - Una corsa contro il tempo e le condizioni estreme ma nonostante questo si è conclusa con un lieto fine la storia che ha riguardato un anziano di San Bartolomeo. ilsannioquotidiano.it

San Bartolomeo in Galdo, anziano di 80 anni salvato in stato di ipotermia dai Carabinieri - Una corsa contro il tempo e le condizioni estreme si è conclusa con un lieto fine grazie al pronto e straordinario intervento dei Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo. msn.com

Influenza, la corsa contro il tempo: le armi per fermare il virus e tornare in piedi subito - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.