Corriere dello Sport | Pesano i punti persi con le piccole al Maradona

Il Napoli ha ottenuto due vittorie nelle ultime sei partite di campionato, evidenziando alcune difficoltà nelle gare contro squadre considerate meno quotate. La sfida al Maradona ha sottolineato come i punti persi contro le “piccole” possano incidere sulla classifica e sul percorso stagionale. Analizzare questi risultati è importante per comprendere le opportunità di miglioramento e mantenere alta la competitività nel prosieguo del campionato.

Due vittorie nelle ultime sei partite di campionato. In mezzo il trionfo in Supercoppa a Riyadh, una parentesi luminosa che oggi appare già lontana. Il Napoli di Serie A, invece, continua ad alternare prove di alto livello a frenate improvvise. Come analizza Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, i pareggi interni contro Verona e Parma hanno lasciato punti pesanti per strada, complicando la rincorsa verso la vetta: ora l'Inter è a +6. Antonio Conte conosceva bene le insidie del calendario e del mese di gennaio: otto partite in 24 giorni, una rosa colpita dagli infortuni e inevitabilmente corta.

