L’ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a cinque anni di carcere, segnando un momento importante nella sua vicenda giudiziaria. La sentenza deriva dalle conseguenze della decisione di dichiarare la legge marziale nel dicembre 2024, evento che ha avuto ripercussioni significative sulla sua carriera politica. La situazione rimane complessa, con il rischio ancora presente di pene più severe, inclusa la pena di morte.

Cinque anni di carcere. È questa la prima condanna inflitta all’ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, travolto dalle conseguenze della fallita dichiarazione della legge marziale del dicembre 2024, episodio che ha segnato la fine della sua carriera politica. A pronunciarsi è stata la Corte distrettuale di Seoul, che ha riconosciuto Yoon colpevole, tra le altre accuse, di ostruzione alla giustizia per aver tentato di impedire agli investigatori di arrestarlo lo scorso anno. Secondo quanto riferito dall’agenzia Yonhap, il procedimento concluso oggi rappresenta solo il primo capitolo di una lunga serie di processi a carico dell’ex capo dello Stato, chiamato a rispondere delle decisioni e delle azioni adottate durante e dopo l’imposizione, durata poche ore, della legge marziale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Corea del Sud, cinque anni all’ex presidente Yoon: rischia ancora la pena di morte

