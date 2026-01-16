Cordolo a centro strada per aumentare la sicurezza
In via dei Romani a Santa Maria Capua Vetere, sono stati installati cordoli a centro strada per migliorare la sicurezza degli utenti. L'intervento, realizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la polizia municipale e l'assessore alla Viabilità Luigi Simonelli, mira a ridurre i rischi e a garantire un transito più sicuro e ordinato lungo questa arteria.
Interventi in via dei Romani, a Santa Maria Capua Vetere. L'amministrazione comunale, per innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza stradale, ha provveduto, in collaborazione con il Comando di polizia municipale e l’assessore alla Viabilità Luigi Simonelli, a disporre ulteriori misure di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
