Cordolo a centro strada per aumentare la sicurezza

In via dei Romani a Santa Maria Capua Vetere, sono stati installati cordoli a centro strada per migliorare la sicurezza degli utenti. L'intervento, realizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la polizia municipale e l'assessore alla Viabilità Luigi Simonelli, mira a ridurre i rischi e a garantire un transito più sicuro e ordinato lungo questa arteria.

