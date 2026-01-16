Coppa d’Africa ogni 4 anni | la Federazione africana accusata di aver deciso senza consultare le Nazioni membro

La decisione della Confederazione Africana di Calcio di programmare la Coppa d’Africa ogni quattro anni ha suscitato critiche, poiché sembra essere stata adottata senza un’adeguata consultazione delle federazioni nazionali. Questa scelta ha generato discussioni sulla trasparenza e sul coinvolgimento delle parti interessate nel processo decisionale, evidenziando le tensioni tra le istituzioni sportive africane e le esigenze dei paesi partecipanti.

La Confederazione Africana di Calcio è finita sotto accusa per aver deciso di rendere quadriennale la Coppa d’Africa senza consultare pienamente le federazioni membri. Ne parla il Guadian. Coppa d’Africa, la Federazione africana scavalca le Nazioni partecipanti. Si legge sul Guardian: La Confederazione Africana di Calcio è stata accusata di aver portato avanti la sua controversa decisione di disputare la Coppa d’Africa ogni quattro anni senza consultare adeguatamente le federazioni membri. Diversi presidenti delle federazioni calcistiche africane hanno dichiarato al Guardian di non essere stati informati della decisione fino a quando non è stata sorprendentemente annunciata dal presidente della Federazione, Patrice Motsepe, il 20 dicembre, suscitando accuse secondo cui la confederazione avrebbe violato i propri statuti non richiedendo l’approvazione in assemblea generale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Coppa d’Africa ogni 4 anni: la Federazione africana accusata di aver deciso senza consultare le Nazioni membro Leggi anche: La fortuna sfacciata del Sudan, agli ottavi di Coppa d’Africa senza aver mai segnato “veramente” un gol Leggi anche: La Coppa d’Africa si disputerà ogni 4 anni dal 2028, ha vinto Infantino (Guardian) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Calcio: la Coppa Africa ogni 4 anni non convince i ct, "è mancanza di rispetto" - La Coppa d'Africa si ferma per il giorno di Natale, la fase a gironi riprenderà domani, ma il giorno di stop è l'occasione per fare alcune riflessioni sul futuro, specie dopo l'annuncio del presidente ... ansa.it Coppa d’Africa: dal 2028 si giocherà ogni 4 anni. E nasce la Nations League africana - Il presidente della Caf, Patrice Motsepe, ha annunciato che dal 2028 la Coppa d’Africa si giocherà ogni quattro anni. sport.sky.it

Coppa d’Africa ogni 4 anni, la rabbia dei CT: “Mancanza di rispetto” - Una modifica motivata dalla necessità di armonizzare il calendario calcistico mondiale ma che ha subito creato due fazioni ... msn.com

