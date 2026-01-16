Consumo di alcol tra i minori | nasce tavolo permanente tra Comune di Bari e i genitori

È stato istituito un tavolo permanente tra il Comune di Bari e i genitori per affrontare il tema del consumo di alcol tra i minori. Questa collaborazione mira a promuovere iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, con l’obiettivo di tutelare la salute e il benessere dei giovani. La collaborazione tra istituzioni e famiglie rappresenta un passo importante per contrastare questa problematica crescente nella comunità.

Il consumo di alcol tra i minorenni è un fenomeno che genera sempre più preoccupazione, anche a Bari. A tal proposito, l'amministrazione comunale ha avviato un percorso condiviso con i cittadini e con le associazioni impegnate sul tema della prevenzione. Nella serata di ieri, a Palazzo della Città, si è svolto un primo incontro promosso dall'assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli, con un gruppo di genitori che nelle scorse settimane avevano scritto al Comune manifestando la volontà di mettersi in gioco in maniera attiva sul contrasto all'abuso di alcol tra i giovani. Alla riunione hanno partecipato anche altri assessori della giunta comunale e rappresentanti di realtà già operative sul territorio, tra cui Marcello Signorile, presidente della cooperativa Caps, impegnata da anni in campagne di sensibilizzazione sull'impatto dell'alcol alla guida e Mariangela Palazzo, presidente di Aise e portavoce della campagna "Zero Alcol", attiva in diversi Comuni pugliesi.

