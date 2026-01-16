Consob rinnova il Comi | il presidente è Pier Carlo Padoan
La Consob ha annunciato il rinnovo del Comi, il Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, per il periodo 2026-2028. Il nuovo presidente è Pier Carlo Padoan. La nomina sottolinea l’impegno dell’Autorità nella rappresentanza di tutte le parti coinvolte nel mercato finanziario italiano, contribuendo a un dialogo trasparente e costruttivo tra istituzioni, operatori e investitori.
La Consob ha ufficialmente nominato i componenti del Comi, il Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, per il biennio 2026-2028. A presiedere l’organismo sarà Pier Carlo Padoan, ex ministro dell’Economia. Al fianco del presidente ci sarà Antonio Pinto, in qualità di vice. Il mandato avrà durata biennale con possibilità di rinnovo. Tra i membri ci sono i docenti universitari Filippo Annunziata, Marina Brogi, Claudio Cacciamani, Fernando Greco, Michele Siri e Paolo Valensise. Con loro ci sono, tra gli altri, anche Marcello Bianchi, Fiorenzo Bortolato, Giovanna Dossena, Salvatore Rossi, Pietro Sella, Marco Tofanelli, Andrea Vismara, che rappresentano gli operatori di mercato. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Generazione T rinnova il cda: Samuele Tomasselli nuovo presidente
Leggi anche: Carlo Lucarelli omaggia Pasolini: "Pier Paolo era un intellettuale vero. Il suo assassinio un mistero italiano"
Chi è Federico Freni, il (possibile) nuovo presidente CONSOB? Sarebbe il più giovane della storia - Voci lo vogliono come il prossimo Presidente della CONSOB, sarebbe il più giovane mai nominato nella storia della Commissione. msn.com
Consob, nominati i componenti del COMI per biennio 2026-2028 - Consob ha nominato i componenti del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI) per il biennio 2026- teleborsa.it
Chi comanderà in Consob In corsa c’è pure Brogi, in quota “CaltaMeloni” di Gianni Dragoni -------------------------------------- In calo le chance del leghista Freni, la prof della Bicocca ha l’appoggio di FdI, di Mediaset e dei “concertisti” di Mps Una candidatura a so - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.