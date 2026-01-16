Consob rinnova il Comi | il presidente è Pier Carlo Padoan

La Consob ha annunciato il rinnovo del Comi, il Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, per il periodo 2026-2028. Il nuovo presidente è Pier Carlo Padoan. La nomina sottolinea l’impegno dell’Autorità nella rappresentanza di tutte le parti coinvolte nel mercato finanziario italiano, contribuendo a un dialogo trasparente e costruttivo tra istituzioni, operatori e investitori.

La Consob ha ufficialmente nominato i componenti del Comi, il Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, per il biennio 2026-2028. A presiedere l’organismo sarà Pier Carlo Padoan, ex ministro dell’Economia. Al fianco del presidente ci sarà Antonio Pinto, in qualità di vice. Il mandato avrà durata biennale con possibilità di rinnovo. Tra i membri ci sono i docenti universitari Filippo Annunziata, Marina Brogi, Claudio Cacciamani, Fernando Greco, Michele Siri e Paolo Valensise. Con loro ci sono, tra gli altri, anche Marcello Bianchi, Fiorenzo Bortolato, Giovanna Dossena, Salvatore Rossi, Pietro Sella, Marco Tofanelli, Andrea Vismara, che rappresentano gli operatori di mercato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

