Consiglio di Stato sul muro di via Zoccoli Ara | Nessuna inerzia del Comune | VIDEO
Il Consiglio di Stato ha recentemente emesso una pronuncia riguardo al muro di via Zoccoli, tra i civici 15 e 17. L’amministrazione comunale, in seguito alla decisione, ha deciso di intervenire per chiarire la propria posizione e fare il punto sulla vicenda, senza evidenziare alcuna inerzia. Di seguito, i dettagli e le dichiarazioni ufficiali sul caso.
Dopo la pronuncia del Consiglio di Stato sul caso del muro del condominio tra i civici 15 e 17 di via Zoccoli, l’amministrazione comunale interviene per chiarire la propria posizione. A farlo è l’assessore alla Sicurezza idraulica Daniele Ara, che in una video dichiarazione allegata respinge le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
