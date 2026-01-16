Confesercenti Brindisi | Un falso problema la discussione sulle aperture domenicali

Confesercenti Brindisi sottolinea come la discussione sulle aperture domenicali sia un falso problema. I saldi invernali 2026 evidenziano l’importanza del commercio di prossimità come elemento chiave per l’economia e il tessuto sociale locale. Tuttavia, questa realtà si scontra con un mercato sbilanciato a favore dei grandi operatori, rendendo difficile la competizione e la sostenibilità per i negozi più piccoli.

BRINDISI - I saldi invernali 2026 confermano un dato ormai evidente: il commercio di prossimità continua a rappresentare un presidio economico e sociale fondamentale, ma opera in un contesto sbilanciato a favore dei grandi operatori, dove la competizione non è più paritaria e la sopravvivenza delle piccole imprese dipende sempre più dai sacrifici personali degli esercenti. “Il nostro ecosistema commerciale è fragile” afferma il presidente della Confesercenti della provincia di Brindisi. “La rete di prossimità sopravvive grazie alla qualità del servizio e ai sacrifici economici, materiali e morali degli imprenditori, delle loro famiglie e dei dipendenti – quando ci sono. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

