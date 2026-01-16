Conferenza programmatica Avis | Stabilire linee d' intervento per i prossimi mesi
Il 17 gennaio 2026, Avis provinciale Brindisi, in collaborazione con la Comunale di Mesagne, terrà una conferenza programmatica. L’incontro avrà l’obiettivo di definire le linee di intervento e gli obiettivi per i mesi a venire, contribuendo alla pianificazione delle attività di sensibilizzazione e raccolta sangue nella provincia. Un momento importante per condividere strategie e rafforzare il ruolo dell’associazione nel territorio.
Si svolgerà il prossimo 17 gennaio 2026 la conferenza programmatica di Avis provinciale Brindisi in collaborazione con la Comunale di Mesagne. È un momento in cui stabilire obiettivi strategici e linee di intervento per i prossimi mesi, ha dichiarato il presidente provinciale Sergio.
