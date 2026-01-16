Conference League Fiorentina-Jagiellonia ai playoff | date ufficiali
La UEFA ha ufficializzato le date dei playoff di Conference League, con la Fiorentina che affronterà lo Jagiellonia Bialystok. La sfida di andata si svolgerà in Polonia il 19 febbraio, mentre il ritorno si giocherà al Franchi il 26 febbraio. Questi incontri rappresentano un passaggio importante nel percorso della squadra toscana nella competizione europea.
È arrivato il verdetto UEFA. La Fiorentina affronterà lo Jagiellonia Bia?ystok nei playoff di Conference League: andata in Polonia il 19 febbraio, ritorno al Franchi il 26 febbraio. L’esito del sorteggio indirizza il cammino europeo della Fiorentina, che evita l’incrocio con l’Omonia e guarda ora a una doppia sfida tutt’altro che semplice. I polacchi hanno chiuso la League Phase a metà classifica e sono stabilmente nelle prime posizioni del loro campionato: avversario compatto, fisico, da non sottovalutare. In caso di qualificazione, agli ottavi la Viola troverà Strasburgo oppure Raków Cz?stochowa. 🔗 Leggi su Como1907news.com
