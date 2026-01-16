La UEFA ha annunciato le date ufficiali dei playoff di Conference League. La Fiorentina affronterà lo Jagiellonia Bialystok con l'andata in Polonia il 19 febbraio e il ritorno al Franchi il 26 febbraio. Questi match rappresentano un passo importante nella competizione europea, offrendo alla squadra viola l'opportunità di proseguire il cammino internazionale.

È arrivato il verdetto UEFA. La Fiorentina affronterà lo Jagiellonia Bia?ystok nei playoff di Conference League: andata in Polonia il 19 febbraio, ritorno al Franchi il 26 febbraio. L’esito del sorteggio indirizza il cammino europeo della Fiorentina, che evita l’incrocio con l’Omonia e guarda ora a una doppia sfida tutt’altro che semplice. I polacchi hanno chiuso la League Phase a metà classifica e sono stabilmente nelle prime posizioni del loro campionato: avversario compatto, fisico, da non sottovalutare. In caso di qualificazione, agli ottavi la Viola troverà Strasburgo oppure Raków Cz?stochowa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Conference League, Fiorentina-Jagiellonia ai playoff: date ufficiali

Conference League, Fiorentina-Jagiellonia ai playoff: date ufficiali

La UEFA ha ufficializzato le date dei playoff di Conference League, con la Fiorentina che affronterà lo Jagiellonia Bialystok. La sfida di andata si svolgerà in Polonia il 19 febbraio, mentre il ritorno si giocherà al Franchi il 26 febbraio. Questi incontri rappresentano un passaggio importante nel percorso della squadra toscana nella competizione europea.

Fiorentina ai playoff di Conference League sfida lo Jagiellonia: le date e le avversarie agli ottavi

La Fiorentina partecipa ai playoff di Conference League affrontando lo Jagiellonia. Le partite si svolgeranno con andata in Polonia il 19 febbraio e ritorno a Firenze il 26 febbraio. Ecco le date e le avversarie per gli ottavi di finale, un importante passaggio nella competizione europea.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Conference League 2026, la Fiorentina ai playoff pesca la Jagiellonia: quando gioca? - Dopo il sorteggio di Nyon, la Fiorentina conosce l’avversaria dei playoff di Conference League 2026, fondamentale passo verso gli ottavi di finale. tag24.it