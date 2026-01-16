Concorso PNRR3 docenti | si può ricevere la traccia tramite email 24 ore di tempo per preparare lezione simulata
Il concorso PNRR3 docenti, bandito con DDG n. 2938/2025 e DDG n. 2939/2025, prevede la possibilità di ricevere la traccia via email. I candidati avranno 24 ore di tempo per preparare una lezione simulata, da presentare nel colloquio orale. La prova si svolge nell’ambito delle selezioni per infanzia e primaria, secondo le disposizioni dell’articolo 7 del Decreto ministeriale.
Prova orale dei concorsi docenti PNRR3 banditi con DDG n. 29382025 per infanzia primaria e DDG n. 29392025: la traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata, di cui all’articolo 7, commi 2 e 3 del Decreto ministeriale n. 205 e 2026 del 26 ottobre 2023, viene estratta dal candidato 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. La convocazione arriva al candidato almeno 15 giorni prima rispetto la data della prova. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
