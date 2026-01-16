Concorso PNRR3 docenti | si può ricevere la traccia tramite email 24 ore di tempo per preparare lezione simulata

Il concorso PNRR3 docenti, bandito con DDG n. 2938/2025 e DDG n. 2939/2025, prevede la possibilità di ricevere la traccia via email. I candidati avranno 24 ore di tempo per preparare una lezione simulata, da presentare nel colloquio orale. La prova si svolge nell’ambito delle selezioni per infanzia e primaria, secondo le disposizioni dell’articolo 7 del Decreto ministeriale.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.