Concorsi Regione Sicilia tre bandi per 312 funzionari | come candidarsi

Sono aperti i bandi della Regione Sicilia per 312 posti di funzionari ed esperti. I concorsi, suddivisi in tre diverse procedure, consentono di presentare domanda fino al 6 febbraio 2026. È importante consultare attentamente i requisiti e le modalità di candidatura per partecipare alle selezioni pubbliche.

C'è tempo fino al 6 febbraio 2026 per presentare la domanda di candidatura ai tre concorsi pubblici della Regione Sicilia per un totale di 312 posti per funzionari ed esperti. Più nel dettaglio, 200 vincitori delle selezioni andranno a lavorare presso i Centri pubblici per l'impiego (Cpi) della Regione; 60 saranno impiegati come funzionari tecnici e, infine, altri 53 funzionari saranno inquadrati nei ruoli giuridici ed economici tra ispettori del lavoro ed esperti di salute e sicurezza in ambito di occupazione. Le assunzioni di tutti i vincitori di concorso saranno effettuate con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

Concorso Regione Sicilia 2026 200 posti nei CPI: chi può partecipare - Bando 2025 per 200 funzionari nei Centri per l’impiego in Sicilia: vediamo profili, requisiti, lauree ammesse, domanda su InPA, prova scritta e materie. fiscoetasse.com

Concorsi pubblici in Sicilia, gennaio 2026: oltre 700 posti di lavoro tra ospedali, Comuni e Regione - Il nuovo anno porta con sé una vera e propria ondata di opportunità lavorative nel settore pubblico in Sicilia. sicilianews24.it

Dirigenti Psicologi: la Sicilia unica Regione, in Italia, senza concorsi pubblici a tempo indeterminato. La presidente Vincenza Zarcone commenta ai microfoni di TrmWeb.it gli intenti della condivisione formale con l’Assessorato Regionale alla Salute del pri - facebook.com facebook

Concorso Consiglio Regione Lombardia 2026: 12 posti Istruttori/Funzionari. #Lombardia #concorsi x.com

