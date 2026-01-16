Conclusi gli interventi di riorganizzazione e risistemazione | l' Informagiovani riapre lunedì

L’Informagiovani di Ancona riapre lunedì 19 gennaio, dopo i lavori di riorganizzazione e riqualificazione. Il servizio, ubicato in via Frediani, sarà aperto tutto l’anno, dal lunedì al sabato, con orari 9:00-12:00 e 16:00-19:00. La riapertura garantisce un punto di riferimento stabile per i giovani, offrendo informazioni e supporto in modo continuo e accessibile.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.