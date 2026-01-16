Conclusi gli interventi di riorganizzazione e risistemazione | l' Informagiovani riapre lunedì
L’Informagiovani di Ancona riapre lunedì 19 gennaio, dopo i lavori di riorganizzazione e riqualificazione. Il servizio, ubicato in via Frediani, sarà aperto tutto l’anno, dal lunedì al sabato, con orari 9:00-12:00 e 16:00-19:00. La riapertura garantisce un punto di riferimento stabile per i giovani, offrendo informazioni e supporto in modo continuo e accessibile.
ANCONA- Dopo gli interventi delle scorse settimane, riapre da lunedì prossimo, 19 gennaio, in via Frediani, il servizio Informagiovani del Comune di Ancona con queste modalità: apertura tutto l'anno, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00. A. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: “Informagiovani“ riapre nella nuova sede
Leggi anche: Rizzoli, la riorganizzazione: “Nel 2026 ridotti del 5% gli interventi chirurgici”
Conclusi gli interventi nel borgo di Fontona - Un nuovo importante tassello nello scacchiere degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture pubbliche e viarie nelle frazioni collinari. lanazione.it
Conclusi gli interventi di Hera in Borgo San Rocco - facebook.com facebook
ASL #Foggia: potenziate le grandi apparecchiature tecnologiche, conclusi interventi per oltre 8 milioni x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.