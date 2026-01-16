VicenzaOro rappresenta un importante momento di confronto e promozione per l’industria orafa vicentina, riconosciuta a livello internazionale. Il presidente Zaia sottolinea come gli orafi della zona siano autentici ambasciatori del Veneto e del Made in Italy, portando all’estero valori di qualità, stile e innovazione. Questa manifestazione evidenzia l’eccellenza e la cultura del lavoro che caratterizzano il settore, contribuendo alla crescita e alla reputazione del territorio.

“Gli orafi vicentini sono ambasciatori del Veneto e del Made in Italy nel mondo: portano ovunque qualità, stile, innovazione e la cultura del lavoro che ci contraddistingue. E lo fanno in una fase che può essere complicata, con conflitti che incidono sui mercati e un clima internazionale in cui si sente troppo spesso la parola ‘guerra' più della parola ‘pace'. Proprio per questo, come istituzioni e associazioni d'impresa, bisogna continuare a sostenere il mondo dell'oreficeria, stando vicini alle aziende e a chi ogni giorno difende competitività e occupazione.” Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, oggi a VicenzaOro January & T. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: VicenzaOro . Presidente Zaia: “Orafi vicentini ambasciatori del Veneto e del Made in Italy."

