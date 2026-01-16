Comune di Prato ai cittadini | Controllare alberature private per incolumità

Il Comune di Prato invita i cittadini a verificare lo stato delle alberature private, al fine di garantire la sicurezza pubblica. Si raccomanda di controllare eventuali segni di deterioramento o pericolo e di intervenire tempestivamente attraverso i servizi competenti. La cura e la manutenzione degli alberi privati contribuiscono alla tutela della pubblica incolumità e alla tutela dell’ambiente urbano.

Prato, 16 gennaio 2025 - Il Comune di Prato invita i cittadini a far controllare le alberature private in relazione alle esigenze di pubblica incolumità. Intanto, come si legge in una nota dell' amministrazione, proseguono i controlli su tutte le alberature nelle aree pubbliche comunali: secondo il nuovo atto di indirizzo del commissario straordinario, il programma di verifica degli alberi varato in seguito all'evento meteo estremo di agosto 2025, sarà ampliato al fine di accertare la stabilità delle alberature pubbliche e di adottare, eventualmente, i dovuti provvedimenti per la salvaguardia della pubblica incolumità.

