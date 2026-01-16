Comune di Napoli nuovo piano per crescita e lavoro

Il Comune di Napoli ha approvato un piano straordinario da 10 milioni di euro, con l’obiettivo di favorire la crescita economica e creare nuove opportunità di lavoro nella città. Questa iniziativa mira a sostenere le imprese locali e a promuovere uno sviluppo sostenibile, contribuendo a rafforzare il tessuto economico e sociale di Napoli.

Il Comune di Napoli vara un piano straordinario dal valore di 10 milioni di euro per sostenere la crescita economica, favorire la creazione di lavoro e rafforzare le reti sociali. Si tratta di un pacchetto di misure, costituite che punta a rilanciare l'imprenditorialità, valorizzare l'economia sociale e promuovere l'innovazione digitale, con l'obiettivo di rendere la città "più competitiva e inclusiva". A illustrarlo il sindaco, Gaetano Manfredi, e l'assessore alle Politiche sociali, Chiara Marciani che ha sottolineato come l'amministrazione "ha cercato di diversificare il panorama di opportunità per fare in modo che siano tante le possibilità in base al progetto imprenditoriale che si vuole realizzare".

Dal Comune di Napoli piano straordinario per crescita e lavoro - Un piano articolato che punta a fare di Napoli una città capace di coniugare sviluppo economico, inclusione sociale e innovazione, offrendo strumenti concreti a imprese, giovani e Terzo settore.

