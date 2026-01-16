Comprare la Groenlandia da boutade nel 2019 a obiettivo strategico nel 2026 | così gli ideologi MAGA hanno normalizzato l’idea nell’amministrazione Trump

L’idea di acquistare la Groenlandia, inizialmente considerata una battuta nel 2019, è diventata un obiettivo strategico per alcuni in ambito MAGA, con Donald Trump che ha avanzato questa proposta per motivi di sicurezza nazionale. Tuttavia, la nuova National Security Strategy del 2023 non menziona l’Artico o l’isola, indicandone un progressivo allontanamento dall’attenzione ufficiale degli Stati Uniti.

Sebbene Donald Trump dica di averne bisogno per ragioni di “sicurezza nazionale”, non è neppure nominata nella nuova National Security Strategy pubblicata a novembre (che, tra l’altro, non contiene neanche la parola “Artico”). Eppure è tra i temi che il presidente menziona ogni giorno. In pochi mesi quella di prendere il controllo della Groenlandia è diventata un’idea centrale della sua amministrazione, frutto di un dibattito che si svolge negli ambienti conservatori e nel quale sta prevalendo l’orientamento più radicale: quello incarnato da Russell Vought, dirigente di altissimo livello della Casa Bianca considerato il “presidente ombra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

