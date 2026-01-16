Como-Milan Kempf sul rigore | Un altro arbitro non l’avrebbe dato

Dopo il recupero della 16ª giornata di Serie A 2025-2026 tra Como e Milan, Kempf, difensore biancoblu, ha commentato il rigore assegnato dall’arbitro. In conferenza stampa, il giocatore ha espresso il suo punto di vista, sottolineando che un altro arbitro potrebbe aver preso una decisione diversa. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sull’interpretazione degli episodi arbitrali in una partita importante.

NAPLES, ITALY - NOVEMBER 01: Marc Kempf of Como 1907 injured during the Serie A match between SSC Napoli and Como 1907 at Stadio Diego Armando Maradona on November 01, 2025 in Naples, Italy. (Photo by Francesco PecoraroGetty Images) Marc Kempf, giocatore biancoblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se è più il rammarico per non averla chiusa e se si è fatto male: "Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra. La prossima volta cercheremo di fare meglio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

