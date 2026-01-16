Como-Milan a Fabregas rode | Saranno contenti i risultatisti ma…
Al termine di Como-Milan, Cesc Fàbregas, allenatore del Como, ha commentato la partita in conferenza stampa. La sfida, valida per la 16^ giornata della Serie A 2025-2026 e disputata allo stadio 'Sinigaglia', ha visto una prestazione che potrebbe soddisfare chi predilige i risultati. Tuttavia, il tecnico ha evidenziato alcuni aspetti da migliorare, sottolineando l’importanza di continuare nel percorso di crescita.
Cesc Fàbregas, allenatore biancoblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Come un allenatore si approccia ai suoi ragazzi dopo una partita del genere: "Penso che questa è la cosa più importante. Parlo dopo le partite, oggi no perché era un momento difficile, speciale, perché i ragazzi hanno fatto molte cose bene, hanno lottato fino alla fine, creato, hanno magari meritato di più. Andare oggi a parlare.che gli puoi dire? Oggi bisogna andare a dormire con quella frustazione che va gestita, pensare, e parlare domani da lucidi, che si inizia ad aprire il cielo, esce il sole perché c'è un'altra partita importante lunedì". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
