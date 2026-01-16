Como-Milan 1-3 I lariani si illudono ma Rabiot firma la rimonta del Diavolo

Il Milan ha ottenuto una vittoria importante contro il Como, con il risultato di 3-1 in rimonta allo Stadio Sinigaglia. La partita è stata caratterizzata da un primo tempo favorevole ai padroni di casa, ma nella ripresa i rossoneri hanno ribaltato il risultato grazie a una rete di Rabiot. Questa vittoria permette al Milan di mantenere una posizione di rilievo in classifica, riducendo il gap con le dirette concorrenti.

Como, 15 gennaio 2026 – Il Milan sbanca il Sinigaglia battendo 3-1 in rimonta il Como (al primo ko interno della stagione, il quarto complessivo) e risponde al successo ottenuto dall'Inter, riportandosi a -3 dai nerazzurri e a +3 dal Napoli. Quello ottenuto in riva al lago è un successo figlio della grande tenacia e capacità di lettura dei momenti della gara degli uomini di Massimiliano Allegri che, f initi sotto nel punteggio dopo il gol subito al 10' da Kempf, hanno rischiato di vedere la gara complicarsi ulteriormente in almeno un paio di occasioni (Maignan miracoloso su Da Cunha al 40') prima di pareggiare i conti con il rigore guadagnato da Rabiot e trasformato con qualche brivido da Nkunku in chiusura di tempo.

