Como-Milan 0-3 | Rabiot trascina i rossoneri cinismo decisivo al Sinigaglia

Il Milan conquista tre punti importanti a Sinigaglia, grazie a una prestazione solida e concreta. Rabiot si distingue con una doppietta, mentre Nkunku trasforma un rigore decisivo. La partita evidenzia il contrasto tra il predominio nel possesso e l’efficacia sotto porta, sottolineando l'importanza della concretezza nel calcio di alto livello.

Il Milan torna da Sinigaglia con tre punti pesantissimi, a decidere la sfida sono la doppietta di un Rabiot in versione dominante e il rigore trasformato con freddezza da Nkunku, ma la fotografia del match va letta soprattutto nel contrasto tra possesso e concretezza. Il Como ha a lungo dato l’impressione di avere il controllo della partita: manovra ordinata, buone trame offensive e pressione costante nella metà campo rossonera. Per larghi tratti il pallone è stato dei padroni di casa, che hanno cercato di imporre ritmo e idee, trovando però sulla loro strada un Milan disposto a soffrire. Ed è proprio qui che emerge la differenza. 🔗 Leggi su Milanzone.it

