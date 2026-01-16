Como-Milan 0-3 | Rabiot trascina i rossoneri cinismo decisivo al Sinigaglia
Il Milan conquista tre punti importanti a Sinigaglia, grazie a una prestazione solida e concreta. Rabiot si distingue con una doppietta, mentre Nkunku trasforma un rigore decisivo. La partita evidenzia il contrasto tra il predominio nel possesso e l’efficacia sotto porta, sottolineando l'importanza della concretezza nel calcio di alto livello.
Il Milan torna da Sinigaglia con tre punti pesantissimi, a decidere la sfida sono la doppietta di un Rabiot in versione dominante e il rigore trasformato con freddezza da Nkunku, ma la fotografia del match va letta soprattutto nel contrasto tra possesso e concretezza. Il Como ha a lungo dato l’impressione di avere il controllo della partita: manovra ordinata, buone trame offensive e pressione costante nella metà campo rossonera. Per larghi tratti il pallone è stato dei padroni di casa, che hanno cercato di imporre ritmo e idee, trovando però sulla loro strada un Milan disposto a soffrire. Ed è proprio qui che emerge la differenza. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Como-Milan 1-3, Rabiot trascina i rossoneri al Sinigaglia
Leggi anche: Pagelle Como-Milan 1-3, i voti della partita: Rabiot trascina i rossoneri
Como-Milan 1-3, gol e highlights: la decidono Nkunku e una doppietta di Rabiot; Il Como tira, il Milan segna. Rabiot show e l'Inter non scappa; Como - Milan (1-3) Serie A 2025; Le pagelle di Como-Milan 1-3: Rabiot super, ma l'uomo davvero decisivo è Maignan.
Quando si gioca Como - Milan? - Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it
Como-Milan 1-3, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Rabiot, gli highlights - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Le pagelle di Como-Milan 1-3: Rabiot super, ma l'uomo davvero decisivo è Maignan - 3 con le pagelle della partita: il migliore è Maignan che tiene a galla il Milan in un primo ... eurosport.it
Il discorso di Mike Maignan ai suoi compagni prima di Como - Milan è diventato subito virale https://fanpa.ge/a8owh - facebook.com facebook
#Allegri segnali dopo Como-Milan: " #Maignan Per fare grandi squadre ...". Che parole per #Rabiot #ComoMilan #milan #SempreMilan #SerieA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.