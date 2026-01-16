Il passo del Vangelo di Marco (2,1-12) racconta il miracolo della guarigione del paralitico, evidenziando la fede e la solidarietà dei presenti. Meditare su questa pagina ci invita a riflettere sulla misericordia di Gesù e sulla forza della comunità nel sostegno reciproco. Iniziamo la giornata con questa riflessione, lasciando che le parole del Vangelo ci guidino verso un atteggiamento di ascolto e di speranza.

Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola.Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo?». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 16 gennaio 2026: Mc 2,1-12

