Com' era la storia i magistrati non c' entrano col problema sicurezza?

La frase «I magistrati non c'entrano con il problema sicurezza» è spesso ripetuta nel dibattito pubblico, specialmente da chi si oppone a interventi più incisivi in materia. Tuttavia, questa affermazione semplifica un tema complesso, che coinvolge diversi attori e responsabilità. In questa analisi, cercheremo di chiarire i contorni di questa narrazione e di comprendere meglio il ruolo dei magistrati nel contesto della sicurezza pubblica.

L'avrete già sentita cento volte in tv la storiella dei signori del NO: «I magistrati non c'entrano niente con il problema della sicurezza». Ah sì? Delle due l'una: o sono troppo furbi quelli che sostengono questa tesi, oppure pensano che i fessi siamo noi cittadini. Ipotesi 1: tu fai una bella denuncia, ma il pubblico ministero non fa nulla, la lascia sul tavolo come un foglio per appoggiarci le matite. Ipotesi 2: tu porti un clandestino in un centro di detenzione, ma c'è subito un giudice che lo rimette fuori. Ipotesi 3: il governo organizza i centri in Albania, e parte una raffica giudiziaria di interventi per azzoppare il progetto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

