Come Le bimbe piangono di Gué si inserisce ne La Grazia di Paolo Sorrentino

Chissà com’è nata quest’idea, chissà com’è che ha scelto questo brano, chissà come Paolo Sorrentino ha pensato che Le bimbe piangono fosse la canzone perfetta da inserire ne La grazia, il suo ultimo film. Sarebbe curioso - e più che affascinante - potersi intrufolare nella mente di Sorrentino, fare un entusiasmante ed esclusivo viaggio nei suoi ricordi, per poter comprendere al meglio la genesi di una scelta - forse in controtendenza rispetto alle sue solite - che ha fornito senza alcun dubbio un valore aggiunto al film. La verità è che parte delle domande che ci poniamo hanno già trovato risposta, sappiamo come questa canzone sia la più sorrentiniana nella discografia di Guè e di come abbia fatto scattare la scintilla tra i due con la citazione: «Sorrentino non avrebbe fatto un ciak migliore, chiedo dopo perdono non prima per favore». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

