Come cambia la Roma di Gasperini | analisi del nuovo attacco

L’approccio di Gasperini sta influenzando profondamente la Roma, non solo nel modulo ma anche nell’atmosfera interna. Il nuovo attacco, frutto di modifiche tattiche e di mentalità, segna un’evoluzione significativa per la squadra. In questa analisi si esplora come queste innovazioni stiano plasmando il modo in cui i giallorossi affrontano le competizioni, evidenziando i cambiamenti più rilevanti sia sul piano tecnico che su quello psicologico.

A Trigoria non è cambiato solo il volto della rosa. È cambiata l’aria, ed è un dettaglio che nello spogliatoio pesa quanto una vittoria. Per settimane la Roma di Gian Piero Gasperini ha dato la sensazione di essere in costruzione permanente: idee chiare, ritmo alto, ma pochi gol e troppa dipendenza dagli episodi. Ora, dopo il mercato di gennaio, quella fase sembra alle spalle. Non perché tutto sia risolto, ma perché gli strumenti per risolvere i problemi finalmente ci sono. La parola che ricorre nei corridoi del centro sportivo è una sola: abbondanza. Di scelte, di soluzioni, di alternative credibili. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

