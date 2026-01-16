Combinata nordica | nel PCR di Oberhof guida Thomas Rettenegger Costa 30mo

Nel PCR di Oberhof, valido come primo evento del fine settimana tedesco di Coppa del Mondo di combinata nordica maschile, guida Thomas Rettenegger con Costa al 30° posto. La competizione, disputata sull’HS100, rappresenta una fase importante della stagione, offrendo uno spaccato delle prestazioni degli atleti in una gara che combina salto e sci di fondo.

Dall’HS100 di Oberhof in scena il PCR che apre il weekend tedesco per la Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile. Oggi il salto di riserva riguardava la Compact Race. A guidare le fila c’è il miglior saltatore del lotto, Thomas Rettenegger. L’austriaco ha trovato la miglior distanza di giornata, con 103.5 e ovviamente il miglior punteggio con 134.1. Molto vicino il connazionale Franz-Josef Rehrl, mentre terzo virtualmente il norvegese Jens Luraas Oftebro, che sulla carta è dunque il favorito per il successo viste le sue doti nel fondo. Più indietro, in undicesima piazza, il leader di Coppa Johannes Lamparter. 🔗 Leggi su Oasport.it

