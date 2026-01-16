Combinata nordica | nel PCR di Oberhof guida Thomas Rettenegger Costa 30mo
Nel PCR di Oberhof, valido come primo evento del fine settimana tedesco di Coppa del Mondo di combinata nordica maschile, guida Thomas Rettenegger con Costa al 30° posto. La competizione, disputata sull’HS100, rappresenta una fase importante della stagione, offrendo uno spaccato delle prestazioni degli atleti in una gara che combina salto e sci di fondo.
Dall’HS100 di Oberhof in scena il PCR che apre il weekend tedesco per la Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile. Oggi il salto di riserva riguardava la Compact Race. A guidare le fila c’è il miglior saltatore del lotto, Thomas Rettenegger. L’austriaco ha trovato la miglior distanza di giornata, con 103.5 e ovviamente il miglior punteggio con 134.1. Molto vicino il connazionale Franz-Josef Rehrl, mentre terzo virtualmente il norvegese Jens Luraas Oftebro, che sulla carta è dunque il favorito per il successo viste le sue doti nel fondo. Più indietro, in undicesima piazza, il leader di Coppa Johannes Lamparter. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Combinata nordica: nel PCR di Trondheim guidano Thomas Rettenegger e Rehrl. Due italiani in top-30
Leggi anche: Combinata nordica, Thomas Rettenegger vince la Mass di Ramsau. Costa vicino alla top10
I risultati degli atleti FVG nelle gare internazionali di venerdì 16 gennaio; Combinata nordica: Julian Schmid guida il PCR di Otepää, italiani lontani; Sci nordico e biathlon – Programma e orari delle gare della settimana (13 – 18 gennaio); A che ora gli sport invernali oggi: programma 18 gennaio, tv, streaming.
Combinata nordica: nel PCR di Oberhof guida Thomas Rettenegger, Costa 30mo - Dall'HS100 di Oberhof in scena il PCR che apre il weekend tedesco per la Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile. oasport.it
Combinata nordica: Ingrid Laate domina il PCR di Oberhof. Italiane fuori dalla top-20 - Ingrid Laate si conferma la migliore saltatrice della Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile. oasport.it
Combinata nordica: otto azzurri per la seconda tappa del 2026 di CdM, venerdì si comincia a Oberhof - end sulle nevi tedesche, con Pittin, Costa, Kostner, Bortolas, Buzzi, Gianmoena, Dejori e Pinzani ... neveitalia.it
Per l’evento Milano-Cortina 2026 si concentrano, da Lago di Tesero a Predazzo, 59 podi tra fondo, salto e combinata nordica. Accanto allo sport, Trento e il sistema museale provinciale ospitano l’Olimpiade culturale, leva di crescita per i territori. - facebook.com facebook
La Provincia autonoma di Trento e il Comune di Tesero hanno ufficialmente inaugurato lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero, infrastruttura di rilevanza strategica destinata a ospitare le gare olimpiche di sci di fondo e combinata nordica, oltre alle… facebook. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.