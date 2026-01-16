Collettore fognario Acicastello Marano M5s | Troppi anni di ritardi i cittadini meritano un' opera funzionante
Il collettore fognario di Acicastello e Acitrezza rappresenta un’opera fondamentale per il territorio. Dopo anni di ritardi, i cittadini aspettano da tempo una soluzione efficace per migliorare la gestione delle acque reflue e tutelare l’ambiente. È importante che le istituzioni intervengano prontamente per completare questa infrastruttura e garantire un servizio funzionante e duraturo.
“Il collettore fognario di Acicastello e Acitrezza è un’infrastruttura di importanza strategica. Da troppi anni i cittadini aspettano di liberare il bellissimo litorale catanese dai liquami. Eppure, nonostante i venti milioni di euro già spesi, permangono criticità che rischiano di allungare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Lavori sul collettore fognario. Lunedì mattina niente acqua a Villa
Leggi anche: Sicurezza e tecnologia a Monza. Collettore fognario, apre il cantiere: 11 mesi di lavori in viale Campania
Collettore fognario Acicastello, Marano (M5s): "Troppi anni di ritardi, i cittadini meritano un'opera funzionante" - La parlamentare regionale e il consigliere comunale Bonaccorso intervengono sullo stallo dell’opera pubblica quasi pronta e attesa da quasi un decennio ... cataniatoday.it
Fabio Fatuzzo Commissario-depurazioneFabio Fatuzzo Commissario-depurazione L’attenzione suscitata dalla lettura del verbale della conferenza di servizi... - depurazione L’attenzione suscitata dalla lettura del verbale della conferenza di ... msn.com
Il commissario nazionale per il risanamento delle acque reflue interviene al #QdS e risponde alle domande sul rischio di stallo nella gestione del collettore fognario - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.