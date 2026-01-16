Collettore fognario Acicastello Marano M5s | Troppi anni di ritardi i cittadini meritano un' opera funzionante

Il collettore fognario di Acicastello e Acitrezza rappresenta un’opera fondamentale per il territorio. Dopo anni di ritardi, i cittadini aspettano da tempo una soluzione efficace per migliorare la gestione delle acque reflue e tutelare l’ambiente. È importante che le istituzioni intervengano prontamente per completare questa infrastruttura e garantire un servizio funzionante e duraturo.

