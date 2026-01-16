Collegio dei Geometri di Prato raccolti 3mila euro in favore di Pamat

Il Collegio dei Geometri di Prato ha raccolto 3.000 euro a sostegno di Pamat, l’associazione toscana impegnata nella prevenzione e nel contrasto degli abusi sui minori. Questa iniziativa mira a contribuire alle attività di sensibilizzazione e supporto promosse dall’organizzazione, rafforzando l’impegno della comunità nel tutelare i diritti dei minori. L’azione testimonia l’attenzione del settore verso tematiche sociali di rilevanza.

Prato, 16 gennaio 2026 - Tremila euro per sostenere le attività di Pamat, l'associazione Prevenzione Abuso Minori Associazione Toscana. E' quanto raccolto dal Collegio dei Geometri di Prato attraverso l'organizzazione di una cena benefica, tenuta lo scorso dicembre a La Tenda di Mezzana. Un momento che ha visto la partecipazione di ben 140 iscritti al collegio, accompagnati da amici e familiari, riempiendo ogni singolo posto a disposizione all'interno della struttura. Una mobilitazione di gruppo che consentirà risvolti positivi per il territorio pratese. Il momento della consegna simbolica del ricavato, con tanto di maxi assegno consegnato a Pamat, si è tenuto questa settimana, all'interno della sede di Palazzo delle Professioni del Collegio dei Geometri di Prato.

