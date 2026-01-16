Cogito ergo sumo

Troppo spesso, da conservatori, ci sembra di vivere nella parte sbagliata della storia, della geopolitica, del linguaggio, del vivere sociale. Ma a volte riusciamo a spuntare piccole soddisfazioni. Ci è successo ieri, ad esempio, quando abbiamo letto che la premier del Giappone Sanae Takaichi, prima premier donna del Paese, ha rinunciato a partecipare alla cerimonia di premiazione del torneo di sumo di Capodanno, in programma il 25 gennaio alla storica arena di Ryogoku, a Tokyo. Il motivo? Rispettare la Tradizione secolare - noi scriviamo sempre Tradizione con la maiuscola - che in Giappone, nonostante le critiche per la discriminazione di genere, vieta alle donne di salire sul dohyo, il sacro ring del sumo.

