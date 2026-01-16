Coda infinita non venite a Malpensa

Liu Marino, influencer italo-cinese con oltre 9 mila follower, ha condiviso attraverso un reel virale la sua esperienza alle lunghe code ai controlli passaporti di Malpensa, che ha già superato le 100 mila visualizzazioni. La denuncia mette in evidenza le criticità del sistema di frontiera dell’aeroporto, invitando a riflettere sui tempi di attesa e sulle procedure di controllo.

L'ennesima denuncia sulle lunghe code ai controlli passaporti di Malpensa arriva questa volta da Liu Marino, influencer italo-cinese con oltre 9 mila follower, che in un reel diventato virale — già oltre 100mila visualizzazioni — racconta la sua odissea vissuta al rientro da Hong Kong. Un video che inizia con una frase che è tutto un programma: "Mamma mia, non venite a Milano, figuriamoci per le Olimpiadi". Secondo il suo racconto, il volo sarebbe atterrato alle 7.22, e appena 18 minuti dopo l'influencer si trovava già in fila alla dogana. Una fila "interminabile", dice, per quasi duemila passeggeri serviti da soli tre sportelli.

«Non venite a Milano! Figuriamoci per le Olimpiadi...»: il video denuncia di un italo-cinese in coda per ore a Malpensa - Liu Marino racconta sui social la sua odissea all'aeroporto milanese: la fila di tre ore per i passaporti, la ricerca dei bagagli, il controllo della valigia e, infine, l'attesa di un autobus per arri ... msn.com

