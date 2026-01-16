La polizia di Bologna ha effettuato quattro arresti nei confronti di italiani ritenuti coinvolti in un traffico internazionale di cocaina. L’indagine, condotta con professionalità, ha portato alla scoperta di un'attività illecita di rilevante portata. Le autorità proseguono le verifiche per approfondire i dettagli dell’operazione e garantire la sicurezza pubblica.

Bologna, 16 gennaio 2026 – La polizia ha arrestato quattro italiani gravemente indiziati di traffico internazionale di cocaina. L’operazione è scattata nelle prime ore della mattina di ieri ed è stata condotta dalla Squadra Mobile della Polizia. I ragazzi coinvolti hanno 38, 23, 22 e 21 anni. Il gruppo è accusato di aver organizzato tre importazioni di cocaina dalla Spagna da circa un chilo e mezzo a viaggio. Il più grande dei quattro, destinatario di una misura di custodia in carcere, all'epoca delle importazioni era domiciliato a Barcellona e procacciava i contatti e la droga, organizzando poi la trasferta dei tre complici, destinatari della misura degli arresti domiciliari che, invece, vivevano in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cocaina, scoperto traffico internazionale: 4 arresti

Leggi anche: Quintali di cocaina nei container: smantellata rete internazionale, 28 arresti e perquisizioni a Como

Leggi anche: Droga in Campania, 19 arresti tra Salerno, Napoli e Avellino per traffico cocaina

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Maxi sequestro in porto: due tonnellate di cocaina purissima; Scoperta cocaina per un miliardo e mezzo di euro a Genova; Traffico di cocaina in Puglia: l’indagato irpino risponde alle domande del GIP; Un miliardo e mezzo sottratto alle mafie, i retroscena del maxi sequestro di cocaina in porto.

Malpensa, cittadino statunitense arrestato per traffico internazionale di droga: cocaina nascosta nei bagagli - Arrestato a Malpensa un cittadino americano ricercato da INTERPOL: nei bagagli nascosta cocaina, ora rischia l’estradizione negli USA. virgilio.it

Maxi sequestro in porto: due tonnellate di cocaina purissima - Il carico è stato scoperto e sequestrato presso il bacino portuale di Sampierdarena dai finanzieri del comando provinciale di ... genovatoday.it

Maxi sequestro di cocaina alle Canarie: scoperte10 tonnellate di droga - Un’operazione internazionale coordinata dalla Polizia Nazionale spagnola ha impedito che quasi 10 tonnellate di cocaina arrivassero sulle strade eur ... msn.com