Cocaina per 20 milioni nascosta in un camion | maxi sequestro da 160 chili
Nella provincia di Bergamo, un maxi sequestro di circa 160 chili di cocaina, dal valore stimato di 20 milioni di euro, è stato effettuato all'interno di un camion in una zona industriale. L’operazione rappresenta un importante intervento nel contrasto al traffico di droga, evidenziando l’efficacia delle forze dell’ordine nel prevenire e combattere il fenomeno.
