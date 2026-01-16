Cocaina e soldi nella Bassa cercano di allontanarsi con le auto ma finiscono in manette

Venerdì 9 gennaio, i carabinieri di Oppeano hanno arrestato un 32enne marocchino durante un controllo a Isola Rizza. L'uomo, coinvolto in attività di spaccio di droga e in possesso di sostanze stupefacenti, ha tentato di fuggire con un'auto, ma è stato comunque fermato e sottoposto a fermo. L’intervento si inserisce nei servizi quotidiani di monitoraggio del territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio nella Bassa veronese.

Venerdì 9 gennaio, i carabinieri della stazione di Oppeano stavano svolgendo uno dei consueti servizi di controllo del territorio nel Comune di Isola Rizza, con particolare attenzione al contrasto allo spaccio di droga, quando hanno notato un 32enne di nazionalità marocchina, già noto alle forze. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Beccati con soldi e droga in auto, due finiscono in manette Leggi anche: Fermato in auto con 13 grammi di cocaina: spacciatore in manette Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cocaina e soldi nella Bassa, cercano di allontanarsi con le auto ma finiscono in manette - Il primo è stato notato dai carabinieri nel centro di Isola Rizza ed è stato intercettato prima che si dileguasse a bordo della propria vettura. veronasera.it

Cocaina dietro l’airbag dell’auto. In casa aveva dosi e soldi: arrestato - Era dotato evidentemente di conoscenze di meccanica chi aveva ricavato nello spazio destinato all’ airbag del ... lanazione.it

Come i trafficanti di #cocaina riciclano i soldi dei #cartelli https://www.aduc.it/articolo/come+trafficanti+cocaina+riciclano+soldi+dei_40503.php - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.