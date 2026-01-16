Claudio Bonardi è il nuovo console provinciale dei Maestri del Lavoro
Claudio Bonardi è stato nominato nuovo Console Provinciale dei Maestri del Lavoro. Insieme a lui, occuperanno ruoli chiave i viceconsoli Enrica Migliavacca e Gaetano Rizzuto, la Tesoriere Laura Carrà e la segretaria Anna Maria Vetrucci. Questa nomina rappresenta un momento importante per l’associazione, che continuerà a promuovere valori e iniziative dedicati al mondo del lavoro e alla rappresentanza professionale.
Il maestro del lavoro Claudio Bonardi è il nuovo Console Provinciale dei Maestri del Lavoro. Sarà affiancato dai viceconsoli MdL Enrica Migliavacca e Gaetano Rizzuto, dalla Tesoriere Laura Carrà e dalla nuova segretaria MdL Anna Maria Vetrucci.Con il nuovo anno 2026 il MdL Claudio Bonardi, nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Il Console dei Maestri del Lavoro della Calabria Francesco Saverio Capria ospite d’onore alla Biennale di Vibo Valentia
Leggi anche: Il dono dei Maestri del lavoro. Un ulivo per il parco Gazzoli
Claudio Bonardi è il nuovo console provinciale dei Maestri del Lavoro - Nuovi viceconsoli Enrica Migliavacca e Gaetano Rizzuto ... ilpiacenza.it
Dal Brussels Autosalon 2026 abbiamo parlato con Claudio Di Benedetto, PR Manager di Mazda Italia, per scoprire la nuova Mazda CX-6e, la terza auto completamente elettrica del marchio giapponese. Dal punto di vista tecnico la CX-6e si presenta con u - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.