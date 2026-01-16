Claudia Pandolfi e il suo compagno famoso hanno preso una decisione che per molti è assurda | ecco quale

Claudia Pandolfi e il suo compagno Marco De Angelis hanno annunciato una decisione insolita, che ha suscitato sorpresa tra il pubblico. La loro scelta, ponderata e consapevole, riflette un approccio maturo e originale alla vita di coppia. In questo articolo, esploreremo i dettagli di questa decisione e le motivazioni che li hanno portati a intraprendere questa strada, offrendo una panoramica chiara e obiettiva.

Claudia Pandolfi rivela la singolare decisione presa in accordo con il compagno Marco De Angelis: una scelta moderna, lucida e tutt'altro che una crisi. Scopriamo di seguito l'alternativa equilibrata dell'attrice nel vivere l'amore! Leggi anche: Claudia Pandolfi, tutti gli amori dell'attrice: da Andrea Pezzi a Roberto Angelini fino al compagno attuale Non tutte le storie d'amore seguono lo stesso copion e. Alcune crescono proprio quando decidono di riscrivere le regole. È il caso di Claudia Pandolf i, che ha raccontato apertamente la scelta fatta insieme al compagno Marco De Angelis: vivere in due case diverse.

Claudia Pandolfi, chi è il compagno Marco De Angelis/ L’amore in case separate: “Così si ragiona meglio” - Claudia Pandolfi parla del compagno Marco De Angelis e della curiosa scelta di vivere in due case separate: "A distanza ragioniamo meglio... ilsussidiario.net

Claudia Pandolfi: "Io e il mio compagno Marco viviamo in due case separate. È un lusso non da tutti" - L'attrice ha rivelato di non condividere lo stesso tetto con il compagno Marco De Angelis, produttore cinematografico e papà del suo secondogenito Tito ... today.it

Claudia Pandolfi ha raggiunto quota 51 anni. L’età della consapevolezza. L’età in cui «i traguardi da raggiungere sono altri: far sì che i miei figli arrivino a stare al mondo da soli». E i figli sono Gabriele, nato dalla relazione con il cantautore Roberto Angelini, c - facebook.com facebook

