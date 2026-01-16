Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Odermatt dominatore Franzoni piomba in top-15

La classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 vede Marco Odermatt al vertice, confermando la sua costanza di rendimento. Nel superG di Wengen, Odermatt ha ottenuto un quarto posto, mentre il italiano Giovanni Franzoni si è distinto con una performance che lo ha portato in top-15. Questi risultati evidenziano l’equilibrio e la competitività della stagione in corso.

Marco Odermatt  si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo il superG di Wengen, dove lo svizzero è riuscito a chiudere al quarto posto nella gara vinta dal nostro Giovanni Franzoni. L’elvetico svetta con 1.005 punti e può fare affidamento su un margine di 467 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e 527 sul norvegese Atle Lie McGrath, oggi rispettivamente quarto e secondo. Alex Vinatzer conserva la decima piazza in graduatoria con 314 punti, mentre Giovanni Franzoni piomba in top-15 grazie alla vittoria conseguita sulla pista del Lauberhorn. 🔗 Leggi su Oasport.it

