Civitavecchia incidente notturno sull’Aurelia | smart finisce contro 2 auto in sosta

Nella notte a Civitavecchia, lungo la Via Aurelia al chilometro 74, si è verificato un incidente in cui un veicolo smart è finito contro due auto in sosta. L’incidente ha causato danni e disagi, senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno gestendo gli accertamenti necessari.

Civitavecchia, 16 gennaio 2025 – Incidente stradale nella notte a Civitavecchia, lungo la Via Aurelia, all'altezza del chilometro 74. L'allarme è scattato intorno alle 00.05, quando una Smart, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo violentemente contro due autovetture parcheggiate sul lato della carreggiata, nelle vicinanze del cimitero monumentale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con l'equipaggio della 17A, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l'area circostante, evitando ulteriori rischi per la circolazione. Il conducente della Smart è stato soccorso dai sanitari, che lo hanno preso in carico sul posto.

