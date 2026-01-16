Città di Grosseto Gran successo

La manifestazione di volley 'Trofeo Città di Grosseto', organizzata dalla Pallavolo Grosseto, si è conclusa con un forte riscontro di partecipazione. L’evento, che si svolge nella città di Grosseto, ha confermato l’interesse per lo sport e l’impegno della comunità locale nel promuovere il volley a livello regionale. Un nuovo successo che testimonia l’importanza di iniziative sportive ben organizzate e radicate sul territorio.

Ancora un successo per la manifestazione di volley 'Trofeo Città di Grosseto' organizzato dalla Pallavolo Grosseto. Il palazzetto dello sport Atleti Azzurri d'Italia di Grosseto ha fatto da splendida cornice al torneo S3 "Trofeo Città di Grosseto", con una giornata all'insegna dello sport, del divertimento e della condivisione, dedicata alle più piccole della società Pallavolo Grosseto: in campo sono scese giocatrici nate nei seguenti anni 2016-2017-2018-2019-2020. Un momento speciale in cui entusiasmo, sorrisi e primi gesti tecnici hanno riempito il campo e gli spalti, confermando quanto il settore S3 sia il cuore pulsante del movimento.

