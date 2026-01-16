Cisterna Volley torna il sorriso Dopo nove sconfitte arriva il successo contro Monza

Il Cisterna Volley torna a conquistare una vittoria dopo un lungo periodo di risultati negativi. Dopo nove sconfitte consecutive, risalenti a novembre, la squadra riesce a fermare la serie negativa con un successo contro Monza. Un segnale di ripresa e di fiducia, che può rappresentare un nuovo punto di partenza per il team nel prosieguo della stagione.

Torna a sorridere il Cisterna Volley che dopo nove sconfitte consecutive (la vittoria mancava da novembre) torna al successo. E per la prima volta porta a casa il “bottino pieno”. I pontini, in una delle partite più importanti della stagione, si impongono in quattro set su Monza (le altre tre vittorie erano arrivate sempre al tie-break), e salgono a 10 punti, sei in più del fanalino di coda Grottazzolina, a -1 da Padova (che di punti ne ha 11 e sarà il prossimo avversario di Cisterna), a – 2 da Monza e Cuneo. Il Cisterna ha giocato una buona pallavolo, e vinto meritatamente. Da rimarcare la prestazione di squadra, di un gruppo rimasto sempre unito, di gente come Lanza che insegna volley, di Fanizza che cresce gara dopo gara, di Plak che ha giocato la sua miglior prestazione di stagione, di Barotto che sta uscendo fuori alla distanza, di Bayram che timbra sempre il cartellino, di Mazzone, ed anche di chi finora ha giocato meno: importantissimo il contributo di Diamantini e Muniz. 🔗 Leggi su Today.it

