Circular Economy Act cos' è e a cosa serve la futura nuova legge quadro dell' Ue

Il Circular Economy Act è una futura normativa dell'Unione Europea che mira a promuovere un modello di economia circolare. L'obiettivo è ridurre gli sprechi e prolungare la vita di materiali e prodotti, favorendo un uso più sostenibile delle risorse. La legge, ancora in fase di definizione, sarà presentata dalla Commissione entro la fine del 2026, dopo un processo di consultazione pubblica volto a coinvolgere cittadini e stakeholder.

(Adnkronos) - Passare da un'economia lineare (“prendi-produci-usa-getta”) a un'economia circolare (dove materiali e prodotti vengono tenuti in uso più a lungo possibile e rimessi in circolo come risorse) in tutta l'Unione europea: questo l'obiettivo del Circular Economy Act, la futura legge quadro su cui la Commissione presenterà a fine 2026 una proposta, dopo la consultazione pubblica aperta tra agosto e novembre 2026 per raccogliere contributi di cittadini e stakeholder. Con questo nuovo framework, Bruxelles punta ad aumentare competitività industriale e sicurezza economica, e a raddoppiare entro il 2030 l'attuale tasso di circolarità europeo, praticamente fermo da anni intorno al 12% (ovvero, poco più di una tonnellata su dieci di materiali utilizzati nell'economia comunitaria proviene da materiali riciclati). 🔗 Leggi su Iltempo.it

