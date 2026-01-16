Circolo Ibis Il Limonium lacinium esiste solo tra Capocolonna e Capo Rizzuto va protetto

Il Circolo Ibis segnala l’importanza di tutelare il Limonium lacinium, una pianta estremamente rara e endemica della costa ionica calabrese, presente solo tra Capocolonna e Capo Rizzuto all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto. La sua conservazione è fondamentale per preservare la biodiversità locale. È necessario intervenire per garantire la protezione di questa specie unica al mondo, già minacciata dalle attività umane e dai cambiamenti ambientali.

Il Circolo per l'Ambiente Ibis lancia l'allarme sullo stato di conservazione del Limonium lacinium, una rarissima pianta unica al mondo, presente esclusivamente lungo un breve tratto della nostra costa ionica calabrese, da Capo Colonna a Capo Rizzuto, all'interno dell'Area Marina Protetta di Capo Rizzuto. Al di fuori di questo areale, la specie non cresce in nessun'altra parte del pianeta. Descritta scientificamente nel 1983 dal botanico P. V. Arrigoni, la pianta prende il nome dall'antico Capo Lacinio (oggi Capo Colonna) ed è strettamente legata agli ambienti rocciosi costieri esposti a vento e salsedine.

