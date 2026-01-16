Cinquemila lavoratori in sofferenza | La sfida | riorganizzare le filiere

In Toscana, una delle regioni più industrializzate d’Italia, circa cinquemila lavoratori sono in difficoltà a causa della crescente deindustrializzazione. La sfida principale consiste nel riorganizzare le filiere produttive, richiedendo un intervento pubblico mirato per sostenere le imprese e preservare l’occupazione. È necessario adottare politiche industriali efficaci per contrastare le criticità del contesto internazionale e garantire uno sviluppo stabile e sostenibile per il settore.

di Barbara Berti FIRENZE "Serve una leva pubblica per una nuova stagione di politiche industriali e contrastare il processo di deindustrializzazione che sta colpendo l’Europa, l’Italia e quindi la Toscana che è una delle regioni italiane più industrializzate e più forti nelle esportazioni e per questo più esposta alle incertezze del quadro internazionale". Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali di Eugenio Giani, commenta così l’attuale quadro economico internazionale che, ovviamente, ha ricadute anche in Toscana, regione dove siderurgia e automotive sono settori in difficoltà da tempo ai quali si è recentemente aggiunto il comparto moda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cinquemila lavoratori in sofferenza: "La sfida: riorganizzare le filiere" Leggi anche: Crosetto e la "riserva selezionata": ecco il piano per riorganizzare le difese italiane Leggi anche: Rapporto di 4.Manager: Le filiere valgono 2.600 mld. L’Italia avanza quando cresce la conoscenza Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cinquemila lavoratori in sofferenza: La sfida: riorganizzare le filiere. Cinquemila lavoratori in sofferenza: "La sfida: riorganizzare le filiere" - di Barbara Berti FIRENZE "Serve una leva pubblica per una nuova stagione di politiche industriali e contrastare il processo di deindustrializzazione ... msn.com

Le strutture a supporto del business e la holding sono state ridotte del 20%, mentre una quota analoga di lavoratori ha rafforzato le filiali. Il ricambio generazionale alimentato dalle 5mila assunzioni degli ultimi anni ha portato al raddoppio, dal 7 al 15%, degli u facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.