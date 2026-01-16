Cinque new entry Striscia La Notizia chi sono le nuove bellissime veline | c’è anche l’ex corteggiatrice di UeD

Striscia la notizia si appresta a tornare in onda con una nuova edizione, prevista per il 22 gennaio 2026 in prima serata. Tra le novità, cinque nuove veline, tra cui anche un’ex corteggiatrice di UeD. Queste inserzioni rappresentano un aggiornamento nel cast, offrendo un volto fresco e giovane al programma. La trasmissione si conferma così come un punto di riferimento della satira televisiva italiana.

Striscia la notizia si prepara a tornare in una veste speciale: il tg satirico di Antonio Ricci andrà in onda in prima serata a partire da giovedì 22 gennaio 2026, e non mancano le sorprese. Oltre al consueto spirito irriverente, il programma di Canale 5 presenterà un nuovo gruppo di veline, con una formazione tutta da scoprire e un parterre di ospiti d’eccezione. La notizia, anticipata da Davide Maggio, conferma il ritorno di Nausica Marasca, affiancata da ben cinque new entry: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata e la più nota Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e modella trentina da milioni di visualizzazioni su Instagram. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Striscia la Notizia riparte: il debutto in prima serata con Greggio e Iacchetti.

