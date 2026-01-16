Cinque film e quattro serie tv da vedere questo weekend

Sei alla ricerca di idee per il weekend? Ecco cinque film e quattro serie TV da guardare, perfetti per trascorrere momenti di relax. Con l’arrivo di gennaio e il freddo, queste proposte offrono intrattenimento vario e di qualità, ideali per chi desidera rilassarsi a casa. Scopri le nostre raccomandazioni per una pausa piacevole e senza stress.

Il nuovo film di Paolo Sorrentino con protagonista Tony Servillo nei panni di Mariano De Santis, un immaginario Presidente della Repubblica. Alla fine del suo mandato deve decidere su due delicate richieste di grazia. Veri e propri dilemmi morali. È mosso dal dubbio ma dovrà decidere. VOTO 7,5 Quarto capitolo della saga horror “28 anni dopo” con protagonista Ralph Fiennes nei panni del dottor Kelson. Il film si focalizza sulla storia degli esseri umani sopravvissuti al virus della rabbia e mette in luce quanto la minaccia più grande non siano gli infetti ma la disumanità dei sopravvissuti. VOTO 7,5 Film drammatico con Eva Victor protagonista e per la prima volta anche dietro la macchina da presa. 🔗 Leggi su Today.it

