ciclismo azzetti e bianchi azzurre in coppa del mondo

La neotricolore Nicole Azzetti ed Elisa Bianchi seconda ai campionati italiani di domenica scorsa a Brugherio sono state convocate dal ct Pontoni per il prossimo weekend all’ultima prova di Coppa del Mondo delle juniores che si svolgerà a Benidorm (Spagna). Le due portacolori dell’Ale Colnago Modena hanno dimostrato di essere in grande condizione e possono puntare al podio entrambe e dopo il bronzo agli europei di Nicole Azzetti saranno certamente protagoniste anche al mondiale che si svolgerà sabato 31 gennaio a Hulsit (Olanda). Le diesse Milena Cavani ed Eva Lechner oltre ad avere in squadra atleti come Gioele Bertolini, bronzo ai tricolori tra gli Elite, e Rebecca Gariboldi, argento alle spalle di Sara Casasola tra le women elite, hanno sicuramente scelto molto bene per il futuro del team del presidente Stefano Belloi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

